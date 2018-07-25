بالفيديو.. روان بن حسين تشعل مواقع التواصل برفقة فتاة لبنانية

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين ، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو برفقة صديقتها اللبنانية ، وهما تتبادلان الحديث حول الفرق بين اللهجة الخليجية واللبنانية بطريقة طريفة .

وتبادلت روان مع الشابة تعريف اللهجتين على بعض الأغراض مثل الملعقة والنظارات الشمسية وحقيبة اليد والأنف الذي توقفت عنده روان لتخبرها أن نطقها يكون “خشم” الأمر الذي استغربته اللبنانية، لترد عليه روان بطرافة قائلة: “في جيش خليجي الحين إذا قلتي انه منخار أجمل من خشم”، الامر الذي تفاعل معه الناس بشكل واسع.

تفاعل المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مع الفيديو وعبروا عن سعادتهم بالفكرة وبتبادل الثقافات واللهجات بيت الخليج العربي وباقي الدول العربية .