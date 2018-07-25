حرس الحدود بتبوك يحبطون تهريب أكثر من مائة ألف قرص مخدر
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي بأنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد تم -بتوفيق الله- يوم الثلاثاء الموافق ١١/ ١١/ ١٤٣٩هـ، إحباط محاولة تهريب ما مجموعه (١٠٨،٠٠٠ ) مئة وثمانية آلاف قرص من الإمفيتامين المخدر (كبتاجون) عبرمسؤوليات قطاع حقل في منطقة تبوك.، والقبض على المتورطين فيها، شخصين سعوديين.
وبيّن العقيد الحربي أنه تم إحالة المهربين والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .
وأكد المتحدث الرسمي بأن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ الأنظمة بحقهم.
طلال[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطيهم الف عافيه ويقويهم علي عملهم يارب
همس[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ينصرهم علي الاعداء وجازيهم خير علي جهودهم الرائعه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يقويكم ويحفظكم ويرد كيد الكائدين في نحورهم
عبدالرزاق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
كفو يا سباع ربي يحفظكم ويكفي بلادنا شر هذه السموم
والقصاص لهؤلاء المهربون الحقراء