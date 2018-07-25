بالفيديو.. نفوق 74 خروفا دفعة واحدة بسبب صعقة

أنقرة(صدى):

كشفت وسائل إعلام محلية تركية، عن نفوق 74 خروفًا دفعة واحدة ومن دون سابق إنذار في مدينة أغري الواقعة بشرق تركيا، في حادثة غريبة من نوعها.

وخرج أحد الرعاة خرج بقطيع يتكون من 74 خروفًا أوكلت له مهمة العناية بهم، وتصادف أن هطل مطر غزير، ما دفعه إلى الانقطاع عن ماشيته واللجوء إلى جوف صخرة، اتقاء لسيول المطر، وقبل أن يختبئ في ملجئه، لاحظ أن القطيع تجمع في كتلة واحدة بحكم الغريزة في مثل هذه الظروف الطارئة.

وأشار الراعي إلى أن الأمطار كانت مصحوبة بالكثير من الرعد والبرق، وحين توقف خرج فتفاجأ بأن كامل القطيع افترش الأرض وفارق الحياة بفعل الصواعق، مؤكدًا أنه لو خرج لحدث به مثلهم.