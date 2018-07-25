الكونجرس الأمريكي يحظر تزويد تركيا بمقاتلات F-35
قرر الكونجرس الأمريكي رسميًا، حظر توريد مقاتلات F-35 لتركيا، وذلك انتقاما من أنقرة على شرائها منظومات ” إس-400 ” الروسية للدفاع الجوي، مقررًا تعليق توريد هذه الطائرات إلى تركيا، حتى يقدم البنتاجون تقريرًا يقيم فيه العقد الروسي التركي.
وينتظر الكونجرس أن يتلقى من وزارة الدفاع الأمريكية، تقريرًا عن العواقب المحتملة على العلاقات الأمريكية التركية إثر إقصاء أنقرة عن برنامج إنتاج مقاتلات F-35؛ فيما وظفت تركيا 175 مليون دولار في تصميم طائرة مقاتلة لدول الناتو وخططت لشراء 100 طائرة من هذا النوع.
ومن الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، صرّح أن منظومات ” إس-400 ” ستظهر في بلاده صيف 2019 وستدخل الخدمة نهاية العام المذكور.
ماجد[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 15 دقيقة
خبر ممتاز نفهم منه انه روسيا غيرت منظومتها الدفاعيه من s 400 الى s 600 او s 800 …
عمار[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 14 دقيقة
يقال أن هذه الطائرة وجد فيها عيوب كثيرة جدا لكن كثفوا الدعاية الأمريكية فقط للتاكيد التوفق العسكري