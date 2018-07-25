الكونجرس الأمريكي يحظر تزويد تركيا بمقاتلات F-35

واشنطن(صدى):

قرر الكونجرس الأمريكي رسميًا، حظر توريد مقاتلات F-35 لتركيا، وذلك انتقاما من أنقرة على شرائها منظومات ” إس-400 ” الروسية للدفاع الجوي، مقررًا تعليق توريد هذه الطائرات إلى تركيا، حتى يقدم البنتاجون تقريرًا يقيم فيه العقد الروسي التركي.

وينتظر الكونجرس أن يتلقى من وزارة الدفاع الأمريكية، تقريرًا عن العواقب المحتملة على العلاقات الأمريكية التركية إثر إقصاء أنقرة عن برنامج إنتاج مقاتلات F-35؛ فيما وظفت تركيا 175 مليون دولار في تصميم طائرة مقاتلة لدول الناتو وخططت لشراء 100 طائرة من هذا النوع.

ومن الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، صرّح أن منظومات ” إس-400 ” ستظهر في بلاده صيف 2019 وستدخل الخدمة نهاية العام المذكور.