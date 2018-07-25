بدء تفعيل التحول الإلكتروني لسداد مبالغ تعبئة الوقود بمحطات جدة

نايف السالم(صدى):

شهدت محطات الوقود بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، بدء تفعيل التحول الإلكتروني لسداد مبالغ تعبئة الوقود بالمركبات، حيث تستخدم عدد من المحطات، بطاقات ” مدى ” ، أو البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك المحلية أو الدولية، دون قيود أو شروط تذكر.

جاء ذلك بعد أن وجهت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، أصحاب محطات الوقود، لتفعيل الخدمة في إطار توصيات المؤسسة بشأن تقليل التعاملات النقدية والانتقال إلى القنوات الإلكترونية.