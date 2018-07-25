بدء تفعيل التحول الإلكتروني لسداد مبالغ تعبئة الوقود بمحطات جدة
شهدت محطات الوقود بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، بدء تفعيل التحول الإلكتروني لسداد مبالغ تعبئة الوقود بالمركبات، حيث تستخدم عدد من المحطات، بطاقات ” مدى ” ، أو البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك المحلية أو الدولية، دون قيود أو شروط تذكر.
جاء ذلك بعد أن وجهت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، أصحاب محطات الوقود، لتفعيل الخدمة في إطار توصيات المؤسسة بشأن تقليل التعاملات النقدية والانتقال إلى القنوات الإلكترونية.
زائر[ عدد التعليقات: 2512 ] نشر منذ 30 دقيقة
احسن شي والله وبرتاح من الباقي اللي ناخذه من المحطات كله فلوس ممزقة
ماجد[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 13 دقيقة
الحمدلله واخيرااا هكذا تم التسهيل للجميع
همس[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يجازيكم خير علي جهودكم الرائعه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 8 دقائق
ممتاز هكذا التطور ولا بلاش