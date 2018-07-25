السلمي: الإستفسارات الوظيفية جانب مهم للموارد البشرية 

سعيد العجل(صدى):

أكد معالي مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي أن القطاع العام يحظى بدعم واهتمام مستمرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله)، وذلك من أجل أن تتواكب قدراته الإدارية مع المسؤوليات الجسيمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020)، ومن ذلك ما صدر أخيراً من جوانب تشريعية منها التعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية المتضمنة ربط الحوافز المادية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وتحفيز الموظفين المجدين بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة الأداء المتميز، وكذلك ما صدر بشأن الترتيبات الخاصة بممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.

وأشار معاليه خلال افتتاحه ورشة العمل الأولى لمنصة ” الإستفسارات والآراء النظامية ” صباح يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة الرئيسي وبحضور سعادة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية المكلف الأستاذ محمد النحاس وكبار مسؤولي الوزارة، أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهاز المركزي المعني بالوظيفة العامة وما يرتبط بها من جوانب مختلفة، حيث أعدت خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة والمتمثلة في الوظيفة بكل جوانبها، والموظف، والنظام واللوائح، والتنظيم، وترجمت هذه الجوانب إلى العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة وتحت إشراف مباشر من معالي الوزير، ضمن برنامج التحول الوطني (2020) ومن أبرزها مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والتحول كاملاً إلى إدارة الموارد البشرية، وانشاء المنظومة الالكترونية الوطنية للخدمة المدنية، مضيفا أنه إذا اكتملت هذه المنظومة فإن جميع الجوانب الوظيفية سوف تمكن فيها الجهات الحكومية باعتبارها الأعلم بما يحقق أهدافها ورؤاها وتوجهاتها لتتفرغ الوزارة لدور هام جداً يتمثل في تطوير التشريعات والسياسات والجوانب التنظيمية والدعم والمساندة، في الوقت الذي نوه معاليه بأن هذه الورشة تأتي امتداداً لعدة ورش تم عقدها من قبل الوزارة في تمكين الجهات الحكومية من التوظيف والترقيات ولأن الاستفسارات الوظيفية تعتبر ذات جانب مهم في عمل الموارد البشرية في الجهات الحكومية حرصت على عقد هذه الورشة انطلاقاً من دور هذه الوزارة بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية.

وشهد اليوم الأول من فعاليات الورشة افتتاحها بشرح نظري ( لمنصة الاستفسارات والآراء النظامية ) بحضور المختصين وممثلي الجهات الحكومية من وزارة المالية والعمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن والهيئة العامة للجمارك وامانة منطقة الرياض ومعهد الإدارة العامة، ثم شرحين قدمها كل من سعادة مدير عام الاستفسارات الوظيفية الأستاذ صالح الشقيق، وسعادة مدير إدارة الاستفسارات والهيئات والمؤسسات العامة المكلف الأستاذ عوض الرشيدي تلى ذلك تعريف مفصل عن اطلاق مشروع منصة بيان (تحقيق الخدمة ) من تقديم سعادة مديرة إدارة جودة البيانات الأستاذة هياء السبيعي.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل ستعقدها الوزارة لشرح هذه المنصة وذلك استعداداً لإطلاق نظام جديد من خلال منصة إليكترونية متكاملة للاستفسارات والآراء النظامية، من خلال بوابتها الإلكترونية، سعياً منها لتحقيق هدفها الاستراتيجي والمتمثل في الحد من المركزية، وتعزيز دور التكامل بينها وبين الجهات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة، وتفعيل دور التعاملات الإلكترونية لتحقيق سرعة انجاز الأعمال والمعاملات. في حين تم إختتام الورشة صباح اليوم الأربعاء بتدريب نظري للحضور من المختصين من ممثلي وكوارد الجهات الحكومية المشاركة على نظام منصة ” الإستفسارات والآراء النظامية”.