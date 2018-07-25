أسرة ” متوفى أذربيجان ” توجه الشكر للسفارة.. وتوضح: ابننا توفي بالأنيميا

تركي السالم(صدى):

أوضحت أسرة ” العامري ” بمنطقة جازان، أن ابنها توفي بأذربيجان متأثرًا بأعراض الأنيميا؛ فيما وجهت شكرها وامتنانها لجميع منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين بأذربيجان على تعاونها وجهودها والتسهيلات التي قدّمتها لعودة جثمان ابنهم الحسين العامري لأرض الوطن.

وشكر أهل الشاب الحسين العامري القائم بأعمال سفارة المملكة في أذربيجان؛ لما لمسوه من وقوف بجانبهم، وما قدموه من تسهيلات لنقل جثمانه للمملكة، لافتين إلى أن ذلك ” شيئًا مشرفًا ” ؛ فيما كان ” العامري ” وهو من سكان محافظة صبيا قد توفي أثناء سفره خارج البلاد، بعدما تأثر بازدياد أعراض الأنيميا.