أسرة ” متوفى أذربيجان ” توجه الشكر للسفارة.. وتوضح: ابننا توفي بالأنيميا
أوضحت أسرة ” العامري ” بمنطقة جازان، أن ابنها توفي بأذربيجان متأثرًا بأعراض الأنيميا؛ فيما وجهت شكرها وامتنانها لجميع منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين بأذربيجان على تعاونها وجهودها والتسهيلات التي قدّمتها لعودة جثمان ابنهم الحسين العامري لأرض الوطن.
وشكر أهل الشاب الحسين العامري القائم بأعمال سفارة المملكة في أذربيجان؛ لما لمسوه من وقوف بجانبهم، وما قدموه من تسهيلات لنقل جثمانه للمملكة، لافتين إلى أن ذلك ” شيئًا مشرفًا ” ؛ فيما كان ” العامري ” وهو من سكان محافظة صبيا قد توفي أثناء سفره خارج البلاد، بعدما تأثر بازدياد أعراض الأنيميا.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1452 ] نشر منذ 23 دقيقة
يا عمري مسافرين يستانسون 😔
الله يرحمه ويصبر اهله
عمار[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويجبر مصاب أهله .
همس[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يرحمه ويتجاوز عنه .. وما تدري نفس بأي ارض تموت .