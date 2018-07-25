عروس جديد بالعائلة المالكة قد تخطف الأنظار من ميجان ماركل

لندن(صدى):

ينشغل العالم حتى الآن، بحفل زفاف الأمير هاري، الابن الأصغر للأميرة ديانا على ميجان ماركل، الذي احتل وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أعجب الجميع بالزوجين خفيفي الظل الذي يبدو على وجهيهما مظاهر الحب والسعادة.

وتستعد العائلة المالكة لحفل زفاف آخر، على غرار حفل الزفاف الأسطوري لهاري وميجان قبل أكثر من شهر، وهو حفل زفاف الأميرة ” يوجين ” ، حفيدة الملكة إليزابيث وابنة عم الأميرين وليام وهاري، والتي كانت قد أعلنت خطبتها على ” جاك بروكسبانك ” في 22 يناير الماضي.

ومن جانبه، كشف الحساب الرسمي للعائلة الماكلة على ” تويتر ” عن موعد الزفاف المُنتظر الذي سيقام في 12 أكتوبر من هذا العام، لافتًا إلى أنه سيفوق الحفل السابق، حيث سيعقد بكنيسة سانت جورج بقلعة ويندسور، الذي عقدت فيها مراسم زواج الأمير هاري.

وقررت الأميرة ” يوجين ” دعوة بعض أفراد الشعب إلى الحفل، كما فعل أبناء ديانا، والزفاف داخل عربة مكشوفة وسط شوارع المدينة عقب حفل الزفاف.