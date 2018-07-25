جامعة الأميرة نورة تعلن فتح بوابة التخصيص الإلكترونية للطالبات

علي القحطاني(صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، عن فتح بوابة التخصيص الإلكترونية للطالبات المؤهلات للتخصيص في الفصل الدراسي الصيفي، للعام الجامعي 1439/1438هـ، وذلك للكليات التالية ” السنة التأسيسة للكليات الصحية و التصاميم والفنون ” .

وكشفت الجامعة، عن مواعيد فتح بوابة التخصيص في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439/1438 هـ، وذلك على أن يكون فتح بوابة التخصيص يوم الأحد 9 ذي القعدة 1439هـ الموافق 22 يوليو 2018م.

فيما يتم إغلاق بوابة التخصيص، في يوم الخميس 20 ذي القعدة 1439هـ الموافق 2 أغسطس 2018م، وللإطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط، يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا