جامعة الأميرة نورة تعلن فتح بوابة التخصيص الإلكترونية للطالبات
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، عن فتح بوابة التخصيص الإلكترونية للطالبات المؤهلات للتخصيص في الفصل الدراسي الصيفي، للعام الجامعي 1439/1438هـ، وذلك للكليات التالية ” السنة التأسيسة للكليات الصحية و التصاميم والفنون ” .
وكشفت الجامعة، عن مواعيد فتح بوابة التخصيص في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439/1438 هـ، وذلك على أن يكون فتح بوابة التخصيص يوم الأحد 9 ذي القعدة 1439هـ الموافق 22 يوليو 2018م.
فيما يتم إغلاق بوابة التخصيص، في يوم الخميس 20 ذي القعدة 1439هـ الموافق 2 أغسطس 2018م، وللإطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط، يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا
ماجد[ عدد التعليقات: 2190 ] نشر منذ 3 ساعات
الله الموفق والمستعان