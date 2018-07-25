صحة نجران تنفذ 9258 زيارة منزلية لـ 781 مريض

سعيد العجل(صدى):

نفذت صحة نجران 9258 زيارة منزلية للمرضى المسجلين في برنامج الطب المنزلي والبالغ عددهم 781 مريضاً ومريضة حيث قدمت لهم الرعاية الصحية والعلاجية في أماكن إقامتهم عبر10 فرق طبية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2018م.

وقالت صحة نجان أنه تم توفير 126جهاز من الإحتياجات الضرورية حيث تم توزيعها على المرضى وشملت أسرة طبية كهربائية، ومراتب هوائية، وكراسي متحركة، وكراسي حمام ثابتة، وأجهزة قياس ضغط الدم وقياس السكر، وأجهزة مساعدة على المشي، وأجهزة لشفط البلغم، وأجهزة مولدة للأوكسجين، وأجهزة لقياس نسبة الأوكسجين في الدم.

كما تم دعم 6 أقسام للطب المنزلي في كل من (مستشفى (الملك خالد، نجران العام الجديد، حبونا العام، شرورة العام، الأمل للصحة النفسية، الولادة والأطفال) بكوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل في الرعاية الصحية المنزلية وكذلك سيارات مخصصة لتنقلات الفرق الطبية، إضافة الى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتي تهدف إلى تطوير أداء العاملين بأقسام الطب المنزلي وتنمية مهاراتهم العملية وتزويدهم بمستجدات الرعاية المنزلية وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل للمرضى وبجودة عالية.

يذكر ان العدد التراكمي للمرضى المسجلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلغ 70.757 مريضاً ومريضة منذ بداية تنفيذ البرنامج في منطقة نجران .