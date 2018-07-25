مصرع 28 شخصا وإصابة 25 آخرين في هجوم انتحاري بباكستان
كشفت مصادر، عن مصرع 28 شخصًا على الأقل، فيما أصيب 25 آخرين في هجوم انتحاري قرب مركز اقتراع بمدينة كويتا في غرب باكستان، وذلك مع بدء الانتخابات العامة في البلاد، اليوم الأربعاء.
ومن جانبه، صرّح المسؤول المحلي في كويتا هاشم غيلزاي، إن المهاجم كان يحاول دخول مركز الاقتراع، وعندما حاولت الشرطة منعه فجَر نفسه.
طلال[ عدد التعليقات: 2222 ] نشر منذ 13 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
عمار[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 12 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يرحمهم يارب
همس[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 12 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل عذابهم عند الله عسير