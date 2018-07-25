مصرع 28 شخصا وإصابة 25 آخرين في هجوم انتحاري بباكستان

إسلام آباد(صدى):

كشفت مصادر، عن مصرع 28 شخصًا على الأقل، فيما أصيب 25 آخرين في هجوم انتحاري قرب مركز اقتراع بمدينة كويتا في غرب باكستان، وذلك مع بدء الانتخابات العامة في البلاد، اليوم الأربعاء.

ومن جانبه، صرّح المسؤول المحلي في كويتا هاشم غيلزاي، إن المهاجم كان يحاول دخول مركز الاقتراع، وعندما حاولت الشرطة منعه فجَر نفسه.