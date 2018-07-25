بالفيديو.. هوس امرأة بممارسة ” الجنس ” يدمر حياتها

ترجمة. منال محمود(صدى):

كشفت جيس داوني، امرأة كانت مدمنة على الجنس من أوستن تكساس، أن إدمانها على ممارسة الجنس أخذ حياتها الخاصة واستغرق كل وقتها من وظيفتها إلى حياتها الشخصية.

وتحكي ” جيس ” كيف كانت حياتها قبل أن تتعافى من إدمان الجنس، قائلة: ” كنت ألتقي بغرباء في أماكن مختلفة، وبالطبع لم أخبر أي أحد أين كنت ذاهبة؛ كما كنت انخرط في الأنشطة غير القانونية؛ وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يسلب وظيفتي ” .

واستكملت ” جيس ” حديثها عن ما عايشته خلال إدمانها على الجنس: ” كنت أشاهد الإباحية في العمل ” ، مشيرة إلى أنها فقدت روحها إلى الإدمان الذي وصل إلى ذروته في عام 2014.

وقالت: ” ، يبدو جنونًا، فقدان الوظيفة، فقدان الدخل، فقدان الصحة، لذا طلبت المساعدة ووقعت على برنامج استعادة المدمن على الجنس، وامتنعت عن ممارسة الجنس لأكثر من عام، وقضيت عامين في السفر حول الولايات المتحدة، واجتمعت مع خبراء في العلاقة الجنسية والإدمان ” .

وبدأت حياة ” جيس ” بالاستقرار والتقت بعد فترة وجيزة بصديقها ” وليام كين ” ، وخرجت على الجانب الآخر من صدمتها، وتعمل الآن كمدربة تنمية ذاتية.