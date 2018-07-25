إلزام شركة كبرى بدفع مستحقات 87 عاملا بالجوف

علي العنزي(صدى):

قام قسم التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف، بإلزام إحدى الشركات الكبرى بالمنطقة، بتطبيق أنظمة العمل والالتزام بها؛ وذلك لإنهاء امتناع أكثر من 87 عاملاً عن العمل بسبب تأخير دفع أجورهم.

وجاء ذلك على خلفية تقديم شكوى رسمية إلى مكتب العمل؛ تُفيد بتأخير رواتبهم لأكثر من 6 أشهر متتالية، وذلك خلال جولة نفّذها قسم التفتيش بمدينة سكاكا للشركة برفقة الضبط الميداني؛ حيث أسفرت الجولة عن ضبط مخالفات عدة حسب القرار الوزاري رقم 4786 للفقرة 29، وتعد الفقرة 29 عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحدّد.

وفي هذا السياق، أوضح مدير قسم التفتيش عبدالمجيد العنزي، إنه تم الشخوص على الشركة والتواصل مع مسؤول الشركة وعودة العمالة إلى حين تسليم جميع العاملين بالمشروع حقوقهم المالية، إضافة إلى التحقّق من توفير سكن مناسب لهم يحتوي على جميع الخدمات؛ ليتم إنهاء الإضراب وعودة العاملين للعمل من جديد.

من الجدير بالذكر أن الوزارة سبق وأن حذّرت من تأخير أجور العاملين، معتبرةً أنه يتعارض مع نظام العمل، ويعد مخالفة صريحة توجب المحاسبة؛ وفقًا لما تنص عليه أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.