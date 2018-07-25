القبض على أخطر عصابة لسرقة الحقائب النسائية بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، من الإطاحة بأخطر عصابة لنشل الحقائب النسائية يقودها اثنان من الجنسية الأسيوية، والتي تورطت في نحو 30 جريمة سرقة.

ومن جانبها، كشفت الأجهزة الأمنية أن العصابة تقوم برصد النساء بالقرب من المحلات التجارية وتسرق حقائبهن اليدوية أثناء سيرهن على الأقدام في الطرق الفرعية، حيث تنتظر اللحظة المناسبة لخطف الحقيبة ثم تلوذ بالفرار.

وأكدت أنه تمكن قسم الدوريات السرية من تتبع الجناة وتحديد هويتهم، وتبين أنهما أسيويان في العقد الثاني من العمر، وذلك فور تلقيها العديد من البلاغات عن عمليات سرقة للحقائب النسائية خاصة في شمال جدة وتحديدا في حي البوادي والصفا والفيصلية من قبل شخصين يقودان مركبة.

وأشارت إلى أن الدوريات الأمنية تمكنت بتكثيف التحريات من الإطاحة بالجانيين والتحفظ عليهما وعلى المركبة التي تبين أنها مسروقة، كما اعترفا خلال التحقيقات الأولية بقيامها بنحو 30 جريمة سرقة، وتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص لإكمال اللازم.