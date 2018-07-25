” الدفاع المدني ” يستجيب لشكوى مواطن بوجود محل لأسطوانات غاز بوسط مبان سكنية
تفاعل الدفاع المدني مع شكوى تلقاها من ” مواطن ” ، عن عن وجود محل لأسطوانات الغاز بوسط مبانِ سكنية، في مدينة ” خميس مشيط ” التابعة لمنطقة عسير.
حيث تلقى الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، سؤالاً من ” مواطن ” مفاده: ” هل يعقل أن يكون محل الغاز هذا حاصل على ترخيص من الدفاع المدني السعودي؟ ” .
واستكمل: ” إذا لم تكن هذه الأسطوانات قنابل موقوتة، فلنعتبرها مضرة بالصحة، وأرجو منكم التحقيق مع من منح هذا المحل تصريحًا ؟ ” .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 4 ساعات
مستودعات الغاز .
محطات البنزين .
محلات ومناطق صيانة وتصليح السيارات .
كل ذلك يعيش وسط السكان نوع من أنواع ” الوناسة ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجازيكم خير علي جهودكم الرائعه
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 2 ساعتين
في حي البديع خلف كليةالتقنية مقابل صندوق التنمية الزراعيه بعسير . محل غاز كبيييييييير وسط المباني وكئن عسير موعود بلمحسوبيات والفساد . اهل الحي اشتكو ولا مجيب هل يكلف نفسه اي فرد من الدفاع المدني ويمر من الشارع……………..