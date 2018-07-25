” الدفاع المدني ” يستجيب لشكوى مواطن بوجود محل لأسطوانات غاز بوسط مبان سكنية

أبها(صدى):

تفاعل الدفاع المدني مع شكوى تلقاها من ” مواطن ” ، عن عن وجود محل لأسطوانات الغاز بوسط مبانِ سكنية، في مدينة ” خميس مشيط ” التابعة لمنطقة عسير.

حيث تلقى الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، سؤالاً من ” مواطن ” مفاده: ” هل يعقل أن يكون محل الغاز هذا حاصل على ترخيص من الدفاع المدني السعودي؟ ” .

واستكمل: ” إذا لم تكن هذه الأسطوانات قنابل موقوتة، فلنعتبرها مضرة بالصحة، وأرجو منكم التحقيق مع من منح هذا المحل تصريحًا ؟ ” .