7 نصائح اتبعيها في حياتك تجعلك ” سوبر وومان “

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة عبلة إبراهيم مستشار العلاقات الأسرية، أنه منذ أن تتزوج المرأة وترزق بأطفال تدخل في دوامة الحياة الزوجية المركبة، وما بها من العديد من الأدوار والمهام التي عليها إنجازها دون تقصير.

وتضيف أن الكثير من السيدات يظلمن أنفسهن من أجل إسعاد الزوج والأبناء، لكن هذا الأمر مع الوقت لا يجدي نفعا، لأنه مع مرور الوقت دون حدوث أي تغيير في حياتك، ستصابين بالملل من الحياة الزوجية بكل تفاصيلها.

وتؤكد دكتورة عبلة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن تنعم كل امرأة بالسعادة والهدوء النفسي لقدرتها على الموازنة بين كل الأدوار التي تقوم بها.

– في البداية إياك وظلم نفسك أو إقناع نفسك أن سعادتك في التضحية بكل ما لديك من جهد ووقت وصحة لإسعاد من حولك، لأنه مع مرور الوقت ستشعرين بالاكتئاب والحزن، فكل إنسان يحتاج المتعة في حياته الخاصة، لإعادة شحن طاقته.

– خصصي لنفسك وقتا في اليوم تنعمي فيه بالهدوء والاستجمام، والتفكير الهادئ في كل حياتك بشكل عام، وتقييمها.

– لا تقضي كل الأوقات التي يخلد فيها أفراد أسرتك للنوم أو الاسترخاء، في الأعمال المنزلية، فشعورك الدائم أنكِ تعملين في الوقت الذي يستجم فيه الآخرين من شأنه أن يصيبك بالاكتئاب مع الوقت.

– كافئي نفسك من وقت لآخر، من خلال شراء أي غرض تحبينه، أو حتى بتناول أي حلويات تعشقينها، فليس من الضروري أن تنتظري دائما المكافأة من زوجك أو أبنائك.

– مهما كانت مشاغلك ومسئولياتك، لا تفرطي في ممارسة هوايتك المفضلة، ولو لنصف ساعة في اليوم .

– احرصي على قضاء وقتا مع أفراد أسرتك تتجاذبون فيه أطراف الحديث، واللهو والمرح، دون أن تكوني مشغولة في خدمتهم بعمل الحلويات والمشروبات، فلتجعليهم يشاركونك في عمل ذلك .

– وأخيرا دللي نفسك من وقت لآخر، بالتجديد في مظهرك، بعمل تسريحة جديدة، أو شراء قطعة ملابس جديدة .