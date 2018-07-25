” الدمى الجنسية ” تهدد استمرارية الشعب الياباني

طوكيو(صدى):

تسبب الانتشار الواسع لـ ” الدمى الجنسية ” بين الرجال في اليابان، في تهاوي معدلات الإنجاب هناك إلى ما دون المليون خلال العام الماضي، حيث تلعب هذه الدمى دورًا كبيرًا في ذلك.

واتضح ذلك عندما قام العلماء بمراقبة المبيعات في اليابان خلال العام الماضي 2017م، حيث تبين أن الولادات البشرية تتناقص عكسيًا مع انتشار ” دمى الجنس ” في مناطق واسعة من البلاد.

وحذر العلماء، من أن تكون ” الدمى الجنسية ” ، قد تكون مسؤولة عن تناقص عدد سكان اليابان بنسبة الثلث، خلال 30 عامًا فقط، في حين لفت بعض الخبراء بمعهد ” NLI ” بطوكيو، إلى أن انتشار هذه الدمى، يخلق مزاجًا عامًا بين الرجال يتصف بحب الوحدة والانعزال.

كما بيّن الخبراء، أن هذا المزاج يجعلهم أقل رغبة في العلاقات العاطفية والجنسية، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستمرارية الشعب الياباني، فيما كشف بعض المراقبون عن بيع أكثر من 2000 ” دمية بشرية ” في اليابان كل عام، وتُصنع تلك الدمى بحرفية عالية، تجعلها تشبه البشر بنسبة كبيرة.