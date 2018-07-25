المجلس البلدي لحاضرة الدمام يقدم شكره لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالأمانة

سعيد العجل(صدى):

ثمن رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام، الدور الكبير الذي تقوم به أمانة المنطقة الشرقية من خلال التعاون الكبير بين الجهتين في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين، وأثنى المجلس البلدي في خطاب بعثه الى معالي أمين المنطقة الشرقية على الدور الكبير الذي قدمته إدارة العلاقات العامة والاعلام بالأمانة خلال الفترة الماضية، فيما قدم شكره للمستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد بن عبد العزيز الصفيان والى كافة منسوبي الإدارة، والذي أعتبره المجلس عامل هام ومساند في تحقيق إنجازات المجلس وترجمة أهدافه، فيما وصف هذا التعاون بأنه دليل على روح التكاتف والعمل الجماعي لخدمة وتطلعات المواطنين والمقيمين.

وقال رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام عبدالهادي الشمري في خطابه أن إدارة العلاقات العامة والإعلام وجميع منسوبيها عملت خلال الفترة الماضية على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة في شتى مناسبات وأنشطة المجلس المختلفة من باب المشاركة المهنية والتوأمة الأخوية في خدمة المواطنين والمقيمين، معربا عن أمله في المزيد من التعاون البناء لخدمة المجتمع.

من جهته عبر المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان عن بالغ شكره وتقديره للمجلس البلدي لحاضرة الدمام، مؤكدا على أن هذا يأتي ضمن توجيهات معالي الأمين بضرورة التعاون مع جميع الجهات لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في كل ما يخدم الوطن والمواطن.

بدوره قدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شكره وتقديره للمجلس البلدي لحاضرة الدمام ولإدارة العلاقات العامة والاعلام على تعاونهما المثمر والذي ساهم في شكل كبير في معالجة الكثير من الملاحظات التي وردت الى المجلس والى إدارة العلاقات العامة والاعلام، متطلعا الى مزيد من العمل والتعاون مستقبلا لخدمة المجتمع.