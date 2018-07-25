لويس هاميلتون: باجاني زوندا مخيفة لقيادتها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يستمر لويس هاميلتون بطل سباق السيارات ، في جمع السيارات المميزة ويملك في الوقت الحالي 15 سيارة مميزة تمارس دورين واحد في صورة سيارة ممتعة للقيادة اليومية والثاني هو امكانية تحولها لاستثمارات كبيرة. وقال لويس أن البنوك لا تفعل شيء في هذه الايام وبالتالي الكثير من الرياضيين والرياضيات يحاولون البحث عن سبيل أفضل للاستثمار ومنها السيارات الكلاسيكية.

وقال هاميلتون أنه لا يعرف شيء عن الفنون ولكن كل ما يعرفه هو السيارات كما أنه يتعامل معهم بصورة تفصيلية. وتشمل قائمة سيارات هاميلتون شيلبي كوبرا 427 موديل 1966 وقال أنها واحدة من أفضل السيارات من نوعها التي تم العثور عليها .

ولا يستمتع هاميلتون بقيادة كل سيارة يملكها, وقد أطلق علي سيارات موستانج موديل 1967 وشيلبي GT500 أنها سيارات جميلة أما باجاني زوندا فهي وضع مختلف ومخيفة لقيادتها كما تصدر أقوى صوت لمحرك وحصل عليها هاميلتون بالناقل المانيوال لأنه لا يجب التبترونيك.

كما سيضيف هاميلتون في وقت قريب موديلات مرسيدس بروجكت1 كما يريد امتلاك مرسيدس 300 SL وفيراري 250 GT كاليفورنيا سبايدر SWB .