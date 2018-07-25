الرياض تتخطى لندن وسنغافورة وواشنطن في تكاليف الإقامة السياحية

الرياض(صدى):

أعلنت وكالة ” بلومبرج ” عن تصنيف مدينة الرياض ضمن المدن الأغلى عالميًا على مستوى تكاليف الإقامة السياحية، التي تشمل تكاليف الإيجارات قصيرة الأمد، ولاسيما الغرف والشقق الفندقية؛ حيث تبلع تكلفة السكن لليلة واحدة في مدينة الرياض 171 دولارًا؛ ما يجعلها في المرتبة الـ 11 عالميًا، متخطية مدنًا عالمية؛ منها لندن، وسنغافورة، وواشنطن.

وجاءت مدينة دبي في المرتبة الخامسة عالميًا، وبتكلفة تقدر بـ 185 دولارًا لليلة الواحدة، جاءت الكويت في المرتبة الـ 15 عالميًا بتكلفة تقدر بـ 155 دولاراً لليلة الواحدة كذلك، فيما تصدّرت القائمة العالمية، ميامي وبوسطن في الولايات المتحدة، بتكلفة تقدر بـ 205 و195 دولارًا على التوالي، في حين جاءت ريكيافيك الآيسلندية في المركز الثالث بتكلفة تقدر بنحو 194 دولارًا.

ومن جانبها، كشفت المسؤولة في شركة ” تشيسترتنس انترناشيونال ” ، إيفانا فيوشنيش؛ أن الإيجارات قصيرة الأجل في إمارة دبي، التي يبلغ متوسطها 185 دولارًا في الليلة الواحدة قد تكون دليلًا على ارتفاع أسعار الفنادق في المدينة، إذ إن أكثر من 70 في المئة من غرف الفنادق ذات أربع نجوم أو أكثر.