حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة التاسعة
أعلن برنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الأربعاء، عن صدور نتائج الأهلية للدورة التاسعة لشهر أغسطس في حساب المواطن.
وأوضح ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط الإلكتروني التالي: هنا .
طلال[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 3 ساعات
ماعندكم مصدقيه الان انا من المهجورات وكان يمزل لحسابي راتب حساب مواطن ولي شهرين قاطعينه اثبتي الحاله والضمان يقول مثبته وارجع لكم يقولون عندنا تحديث ونعتذر ايش التسيب شهرين تحديث
عمار[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 3 ساعات
متى يتم اعتماد الاهليه باي تاريخ من كل شهر؟ انا سويت اعتراض وتم قبوله يوم 19/7 لكني الان غير مؤهل للدفعه القادمه ليه؟
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1461 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تم حرماني من الدفعه الثانية بسبب يجل تجاري قديم وتم شطبه وارسلت لكم صورة منه وللحين غير مؤهل
طاهر[ عدد التعليقات: 2190 ] نشر منذ 3 ساعات
لي اكثر من ٤ شهور مؤهل ولم يصرف لي نهائيا
زائر[ عدد التعليقات: 1587 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتصلوا عليهم ربي ييسر اموركم يحاول ااواحد والرزق من الله تجيكم ان شاء الله
زائر[ عدد التعليقات: 1587 ] نشر منذ 2 ساعتين
لسا بدري علي الدفعه الجايه يوم 10 (8
زائر[ عدد التعليقات: 1587 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتصلوا عليهم رقم 19912