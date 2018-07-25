حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة التاسعة

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الأربعاء، عن صدور نتائج الأهلية للدورة التاسعة لشهر أغسطس في حساب المواطن.

وأوضح ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط الإلكتروني التالي: هنا .