بشرى من ” الإسكان ” لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل

حمود العنزي(صدى):

بشّرت وزارة الإسكان، مستفيدي الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل ومن لا يملك دخلًا، بتخصيص منتجات تناسبهم، مؤكدة أنها تدعمهم بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال رد الوزارة على استفسار بشأن دعمها لمحدودي الدخل، عبر حساب العناية بالمستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مبيّنة أنه يتم تخصيص منتجات تناسبهم ويتم دعمهم بنسبة 100% عن طريق برنامج الإسكان التنموي، وذلك بعد دراسة طلبهم تلقائيًا.

فيما أكدت ” الإسكان ” ، أنها تعمل على تحديث آلية منتج القرض، لافتة إلى أنه فور جاهزية المنتج للمستفيدين، سيتم الإعلان عنه بتفاصيله الكاملة.