تويوتا 86 موديل 2019 تظهر في صورة نسخة 86 TRD Special الخاصة باليابان

طوكيو(صدى):

كشفت شركة تويوتا بالنسبة لموديلات 86 لعام 2019 في اليابان عن نسخة خاصة جديدة هي TRD المحدودة بديلاً لتقديم السيارة تغييرات لقوة السيارة وعزم الدوران. وسيقتصر انتاج النسخة الخاصة من السيارة على 1418 نسخة وستحمل اسم 86 TRD Special Edition والتي ستتلقى تحديثات عديدة ليس منها تحديث للقوة .

وزودت السيارة بباقة من مكونات الأداء العالي المختلفة التي تحسن من قيادة السيارة الكوبيه والتعامل معها مع ممتصات صدمات SACHS التي تحسن استجابة التوجيه مع 4 مكابس في الأمامي ومكبسين في الخلف ومكابح بريمبو خلفية تحسن من قدرة السيارة على الكبح واطارات صيفية ميشلان بايلوت سبورت 4 تحيط العجلات الألومنيوم قياس 18 بوصة.

وتأتي النسخة الخاصة من السيارة بلون وحيد هو الأسود رافين مع لمسات تصميم جرافيك على مقدمة السيارة بوحي الثمانينيات كما زودت بباقة TRD الخاصة بصادم أمامي جديد وعتبات جانبية وصادم حلفي واسبويلر ومشتت يكشف عن مخارج العادم من الصلب للسيارة.

وفي الداخل ستأتي السيارة بملسات سوداء وحمراء جديدة على عجلة القيادة مع تطريز أحمر مختلف مع استمرار اللمسات الحمراء والسوداء في المقاعد الخاصة مع لمسات من مادة جرانلوكس تزين العدادات مع تطريز أحمر مع شعار TRD مطرز على لوحة القيادة بجانب أحزمة أمان خلفية حمراء.

وتستمر السيارة في الاحتفاظ بنفس المحرك سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 205 حصان وناقل حركة مانيوال كما يتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيك أقل في القوة بنسبة محدودة عن المانيوال. وستبدأ مبيعات السيارة الشهر المقبل دون تحديد سعر للسيارة 86 ولكنها أعلنت ان سعر النسخة الخاصة من السيارة يبلغ 32.420 ألف دولار.