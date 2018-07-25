إسدال الستار عن واقعة ” صاحب الجيب ” بمكة

نايف السالم(صدى):

نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهم بقتل الشاب عمر المطرفي، أمام منزله في منتصف الشهر الماضي، واعترف المتهم أمام الجهات المختصة بفعتله، مشيرًا إلى أنه تعرض لأعمال سحر دفعته لارتكاب الجريمة، والذي أشارت إليه ” صدى ” يوم الخميس الموافق 19/7/2018 بعنوان ” صاحب الجيب عن قتل ” المطرفي ” : تعرضت لأعمال سحر دفعتني لارتكاب الجريمة ” .

وفي ذات السياق، كُشف الستار عن تفاصيل جديدة حول الجريمة؛ وذلك بعد أن صادقت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة صباح أمس أقوال ” الجاني ” ، الذي تمكن من قتل الشاب عمر المطرفي بإطلاق النار عليه.

حيث أبانت مصادر أن ” الجاني ” اعترف بجريمته ظهر أمس الأول لدى النيابة العامة، موضحًا أنه قام بعد مغرب يوم الخميس الموافق ١٤ /١٠/ ١٤٣٩هـ بقتل الشاب بإطلاق النار عليه بواسطة ” مسدس ” كان بحوزته وتعود ملكيته لوالده ومرخص نظامًا.

وأفاد ” الجاني ” أنه قام بأخذ السلاح من خزانة والده بعد فتحها بالمفتاح الخاص دون علمه، مقررًا أنه سيقوم بقتل أحد أبناء جاره؛ لاعتقاده بأنهم قاموا بعمل سحر له ولأحد أشقائه.

وعن إخفاء السلاح، ذكر ” الجاني ” أنه بعد أن نفذ جريمته، اتجه لمنطقة ” الحسينية ” وقام بدفن السلاح بأحد المواقع لا يذكره حاليًا.

من الجدير بالذكر أنه تقرر الصلاة على الشاب عمر المطرفي عصر الجمعة المقبل، وسيوارى جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع، وفقًا لما أشارت إليه المصادر.

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