مقتل 32 شخصا وإصابة آخرون في تفجيرات انتحارية جنوب سوريا
أسفرت سلسلة تفجيرات انتحارية في مدينة السويداء وريفها جنوب سوريا، عن مقتل 32 شخصًا وإصابة آخرون.
وأصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بيانًا اليوم الأربعاء، أفاد بوقوع ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء جنوب سوريا، فيما وقعت التفجيرات الأخرى في قرى في ريفها الشمالي الشرقي قبل أن يشن تنظيم داعش الإرهابي هجومًا ضدها.
جدير بالذكر، أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن هوية القتلى.
طلال[ عدد التعليقات: 2216 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔
ماجد[ عدد التعليقات: 2171 ] نشر منذ 23 دقيقة
انا لله و انا اليه راجعون ، الله يرحمهم ويتمم شفاء المرضي يارب
همس[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 23 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مجرم قاتل جبان يارب
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1447 ] نشر منذ 22 دقيقة
اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين يارب 🙌