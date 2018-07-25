مقتل 32 شخصا وإصابة آخرون في تفجيرات انتحارية جنوب سوريا

دمشق(صدى):

أسفرت سلسلة تفجيرات انتحارية في مدينة السويداء وريفها جنوب سوريا، عن مقتل 32 شخصًا وإصابة آخرون.

وأصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بيانًا اليوم الأربعاء، أفاد بوقوع ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء جنوب سوريا، فيما وقعت التفجيرات الأخرى في قرى في ريفها الشمالي الشرقي قبل أن يشن تنظيم داعش الإرهابي هجومًا ضدها.

جدير بالذكر، أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن هوية القتلى.