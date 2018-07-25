تكليف ” السويلم ” بالرئاسة التنفيذية للهيئة السعودية للملكية الفكرية

عادل الحربي (صدى):

كلف مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ حيث يملك ” السويلم ” خبرة واسعة في مجال حقوق الملكية الفكرية على الصعيد المحلي والدولي؛ حيث عمل مستشارًا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ” الويبو ” ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو ” .

وشغل ” السويلم ” منصب نائب الرئيس لدعم البحث العلمي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ العام 1431هـ وعُيّن على درجة أستاذ بحث في العام نفسه، كما عمل قبل ذلك مشرفًا على معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة لمدة عشر سنوات، ورئيسًا لمركز أبحاث التقنية الحيوية بالمدينة.

وفي السياق نفسه، ترأس الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم عددًا من مجالس الإدارات واللجان المحلية والدولية وشارك في عضويتها ؛ حيث ترأس اللجنة الدولية الحكومية للأخلاقيات الحيوية ” اليونسكو ” بين عامي 2009-2011م وترأس أيضًا اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية ” NCBE ” ، وكذلك اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية.

وشارك السويلم في عضوية مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وكذلك عضوية مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ فيما أصبح عضوًا في اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى للبترول، و مجلس البيئة، و اللجنة الوطنية لآليات التنمية النظيفة، والمجلس الأعلى لجائزة المراعي للإبداع العلمي والأمين العام للجائزة.