الأهلي والهلال يتنازعان على ضم ” سمير نصري “
يتنازع نادي الأهلي والهلال، على ضم نجم المنتخب الفرنسي السابق سمير نصري، وفقًا لما جاء بتقارير صحفية فرنسية.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن ينضم سمير نصري لأحد أندية المملكة كلاعب استثمار؛ وذلك بعد السماح للأندية بضم 5 لاعبين في خانة الاستثمار.
من الجدير بالذكر أن نادي ” بيراميدز ” المصري، كان قريبًا من اللاعب المتحرر من العقود إلا أن الخطوة لم تكتمل.
طلال[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 3 ساعات
نصري راح يوقع للأهرام
شجون[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 3 ساعات
لا الهلال ولا الاهلي
عمار[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 3 ساعات
سمير نصري الله يحفظه ياااارب
kkkk[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
مايصلح
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاعب خلاص انتهاء ولا عنده اللي يقدمه