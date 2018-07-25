الأهلي والهلال يتنازعان على ضم ” سمير نصري “

طلال الغامدي(صدى):

يتنازع نادي الأهلي والهلال، على ضم نجم المنتخب الفرنسي السابق سمير نصري، وفقًا لما جاء بتقارير صحفية فرنسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن ينضم سمير نصري لأحد أندية المملكة كلاعب استثمار؛ وذلك بعد السماح للأندية بضم 5 لاعبين في خانة الاستثمار.

من الجدير بالذكر أن نادي ” بيراميدز ” المصري، كان قريبًا من اللاعب المتحرر من العقود إلا أن الخطوة لم تكتمل.