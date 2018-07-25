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الأهلي والهلال يتنازعان على ضم ” سمير نصري “

الأهلي والهلال يتنازعان على ضم ” سمير نصري “
طلال الغامدي(صدى):

يتنازع نادي الأهلي والهلال، على ضم نجم المنتخب الفرنسي السابق سمير نصري، وفقًا لما جاء بتقارير صحفية فرنسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن ينضم سمير نصري لأحد أندية المملكة كلاعب استثمار؛ وذلك بعد السماح للأندية بضم 5 لاعبين في خانة الاستثمار.

من الجدير بالذكر أن نادي ” بيراميدز ” المصري، كان قريبًا من اللاعب المتحرر من العقود إلا أن الخطوة لم تكتمل.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 3 ساعات

نصري راح يوقع للأهرام

[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 3 ساعات

لا الهلال ولا الاهلي

[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 3 ساعات

سمير نصري الله يحفظه ياااارب

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين

مايصلح

[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاعب خلاص انتهاء ولا عنده اللي يقدمه

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