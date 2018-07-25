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الإعلان عن موعد مباراتي الأهلي والمحرق بالبطولة العربية

الإعلان عن موعد مباراتي الأهلي والمحرق بالبطولة العربية
ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن موعدي مباراتي الأهلي والمحرق البحريني، ضمن مباريات البطولة العربية للأندية، وذلك على أن يلتقي الفريقان ذهابًا في تاريخ 25 أغسطس المقبل، في الملعب الوطني بالبحرين.

فيما أكد الاتحاد العربي، أن الأهلي من المقرر أن يستضيف مباراة الإياب، التي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، بتاريخ 24 سبتمبر المقبل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 11 دقيقة

الاهلي في المقدمه

[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 10 دقائق

منتظرين الفرحه

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