نايف السالم(صدى):

أكد رئيس لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة المهندس عبدالله عقيل باجابر، إصدار تصريح إسكان حجاج لنحو 1.7 مليون حاج خلال موسم حج هذا العام بعدد 35826 غرفة، لافتًا إلى أنه ما زالت اللجنة تصدر تصاريح لملاك المساكن الذين تأخروا في التقديم.

وأوضح ” باجابر ” قائلًا: ” إن اللجنة ضبطت خلال الحج الماضى 1636 مخالفة منها عطل في انظمة السلامة وسوء نظافة وتكدس في النفايات وعدم توفر برادات زمزم وفرش لبعض المباني المصرح لها، ووقفت اللجنة الرئيسة على مبنى مخالف وتم فصل التيار الكهربائي عنه، واتضح وجود حجاج نظاميين في مبنى غير نظامي وتم تسليمهم لوزارة الحج. ”

وأضاف: ” جميع المباني التي بها مخالفات بالارتفاعات لا يتم الترخيص لها في اسكان الحجاج، ووزارة الحج والعمرة تتابع المساكن وجميع الخدمات المقدمة، وفي حالة وجود تقصير تطبق عليه لائحة الغرامات والجزاءات ” ، لافتًا إلى أن فترة المراقبة والمتابعة لمساكن الحجاج بدأت غرة ذي القعدة، وتستمر حتى نهاية ذي الحجة.

وأشار إلى أنه يتم دعم اللجنة من الجهات ذات العضوية بالكادر البشري والآليات اللازمة لمتابعة كافة المباني المصرحة والتأكد من استمرارية الاشتراطات وعدم الإخلال بها لضمان سلامة الحجاج وسلامة مساكنهم ومعالجة الملاحظات إن وجدت والرفع بذلك الى إمارة منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراء المناسب والجزاءات والغرامات لأي مخالفة.

وشدد رئيس لجنة إسكان الحجاج بمكة على أن اللجنة تلزم المباني التي يتجاوز عدد حجاجها 300 حاج بوضع كاميرات مراقبة لرصد كل ما يجري، على ان يشمل النظام جميع مباني الحجاج دون استثناء بداية من العام المقبل.