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بالفيديو.. بعد الفيديو الفاضح لها.. سارة الودعاني تثير الجدل بفيديو جديد

بالفيديو.. بعد الفيديو الفاضح لها.. سارة الودعاني تثير الجدل بفيديو جديد
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفاشونيستا وخبيرة المكياج السعودية سارة الودعاني ، حالة من الجدل والسخرية بن المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي تٌعلن عن ” المياه ” .

وظهرت سارة في الفيديو وهي تٌمسك بزجاجة مياه ، قائلة ، ” صايرين يجيبون هاذي المايه وأنا مرة مرة أحبها .. أعلم أن المايه كلها نفس الشئ .. لكن أنا ما ابي اشرب إلا ها المايه ” .

وأثار الفيديو سخرية المتابعين من إعلانها عن زجاجات للمياه ، وتفضيلها لها حيث أن المياه بدون طعم ، مٌشيرين إلى أنها مثل باقي المشاهير لا تهتم بشئ سوى بما يدره عليها الإعلان من أموال .


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