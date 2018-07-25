” التعليم ” تكشف عن موعد بدء تدريب المعلمين والمعلمات الجدد

علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن موعد بدء تدريب المعلمين والمعلمات الجدد، موضحة أن البرنامج التدريبي سينفذ يوم الأحد القادم، ولمدة 5 أيام.

جاء ذلك خلال اجتماع تدريب المعلمين والمعلمات الجدد، الذي رأسه المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي، وأعضاء اللجنة من البنين والبنات عبر الدائرة المغلقة.

وخلال ملتقى المعلمين والمعلمات الجدد، سيخصص اليومين الأولين منها كملتقى تقدم فيه حقوق وواجبات المعلم، وفرص التطوير المهني والوظيفي، وأخلاقيات مهنة التدريس، فضلًا عن علاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي.

أما الثلاثة أيام الأخيرة، فستخصص لإقامة دورات تدريبية تتناول الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، فيما انتهى الاجتماع بعدة توصيات، منها إعداد وتنظيم حفل استقبال المعلمين والمعلمات الجدد، بالإضافة إلى تخصيص بيت الطالب كسكن للمعلمين الجدد طوال مدة البرنامج.