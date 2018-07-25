بالصور.. عيادة تغذية بمهرجان أبها يجمعنا

محمد بن طحيطح(صدى):

احتضن مهرجان أبها يجمعنا عيادة التغذية المتنقلة بصحة عسير التي تعد أول عيادة تغذية علاجية متنقلة على مستوى وزارة الصحة مجهزةً تجهيزاً حديثاً.

وقد بدأت العيادة بمركز الراشد مول ثم شارع الفن وستنتقل لمهرجان التسوق وحديقة المطار، فيما بلغ عدد المستفيدين منها يوميا أكثر من ال٤٠٠.

وتهدف العيادة إلى إيصال بعض الخدمات الصحية والوقائية لبعض المرضى في المناطق النائية وغيرها، والتقليل من سوء التغذية وتقديم الاستشارة الطبية الصحية فيما يتعلق بتغذية المجتمع والحالة الصحية.

ومن بين خدمات العربة تقديم الاستشارة التغذوية بما يناسب مع الحالة الصحية للفرد، إلى جانب تزويده بالإرشادات التوعوية التثقيفية لتعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع.

وتحتوي العربة على عيادتي تغذية للرجال والنساء مجهزة بأجهزة حديثة، وكذلك تضم شاشات إلكترونية متحركة لبث المواد الإعلامية التوعوية، كما يمكن للعربة التحرك بسهولة لتقديم الخدمة اللازمة في جميع المواقع ذات الاحتياج.