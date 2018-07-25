إلزام الهلال بدفع مليوني يورو لـ ” بينتيلي “

نواف السالم(صدى):

كشفت وسائل إعلام، عن صدور حكم بإلزام نادي الهلال بدفع مليوني يورو لمحترفه الروماني السابق ميهاي بينتيلي؛ حيث قضت محكمة التحكيم الرياضي ” كاس ” التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، بإلزام الزعيم بدفع مبلغ 2 مليون يورو للاعبه السابق.

ومن الجدير بالذكر، إنه تعاقد الهلال مع اللاعب صيف 2014 بطلب من المدرب الروماني وقتها ريجيكامب، قبل أن تستغني الإدارة عن اللاعب والمدرب بعد 6 أشهر، ليطالب بينتيلي إدارة الزعيم بدفع القيمة المتبقية من عقده مع الفريق.