إلزام الهلال بدفع مليوني يورو لـ ” بينتيلي “
كشفت وسائل إعلام، عن صدور حكم بإلزام نادي الهلال بدفع مليوني يورو لمحترفه الروماني السابق ميهاي بينتيلي؛ حيث قضت محكمة التحكيم الرياضي ” كاس ” التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، بإلزام الزعيم بدفع مبلغ 2 مليون يورو للاعبه السابق.
ومن الجدير بالذكر، إنه تعاقد الهلال مع اللاعب صيف 2014 بطلب من المدرب الروماني وقتها ريجيكامب، قبل أن تستغني الإدارة عن اللاعب والمدرب بعد 6 أشهر، ليطالب بينتيلي إدارة الزعيم بدفع القيمة المتبقية من عقده مع الفريق.
طلال[ عدد التعليقات: 2216 ] نشر منذ 1 ساعة
ما كل هذا المبلغ 😱😱😱
عمار[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصلح الحال ياااارب 🙌
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1447 ] نشر منذ 1 ساعة
اعطوني انا هذا المبلغ 😂😂😂😂
ابو خالد[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 1 ساعة
كشفت وسائل إعلام، عن صدور حكم بإلزام نادي الهلال بدفع مليوني يورو لمحترفه الروماني السابق ميهاي بينتيلي؛ حيث قضت محكمة التحكيم الرياضي ” كاس ” التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، بإلزام الزعيم بدفع مبلغ 2 مليون يورو للاعبه السابق تعاقد الهلال مع اللاعب صيف 2014 بطلب من المدرب الروماني وقتها ريجيكامب، قبل أن تستغني الإدارة عن اللاعب والمدرب بعد 6 أشهر، ليطالب بينتيلي إدارة الزعيم بدفع القيمة المتبقية من عقده مع الفريق.هدر ملايين في غير محله تخبطات اداريه وش استفدنا من مشورة ريجيكامب وهو قد رحل عن الفريق وترك لكم الحسرة والديون حرام والله لعب مع الفريق 6 اشهر فقط وغرم الفريق مليوني يورو بعد فسخ عقده