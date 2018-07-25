الغيرة تدفع امرأة لقتل صديقها حرقا بالماء الساخن

برلين(صدى):

شهدت مدينة إنجولشتات بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، قيام امرأة بقتل صديقها حرقًا بالماء الساخن، وذلك بسبب الغيرة، مما أسفر عن إصابته بحروق على مساحات واسعة من جسده، ليتوفى بعد أيام.

ومن جانبها، اعترفت السيدة الألمانية، صاحبة الـ 57 عامًا، خلال محاكمتها الاثنين الماضي، أمام المحكمة المحلية بألمانيا، بقيامها بصب المياة الساخنة على شريك حياتها ليلًا داخل غرفة النوم، لشكها في خيانته لها.

وقدّم دفاع المتهمة بيانًا للمحكمة، تقر فيه موكلته بارتكاب جريمة القتل، مبينة أنها أرادت معاقبة صديقها بسبب علاقة عاطفية مزعومة، ولكنها لم تكن تظن أنه فعلتها هذه ستسفر عن موته.

وعليه، قرر القاضي خلال المحاكمة، النظر في إيداع السيدة بمستشفى نفسي، فيما حددت دائرة الجنايات بالمحكمة 5 أيام للمرافعة، ويتوقع صدور الحكم يوم 31 يوليو الجاري.

أما عن الرجل الضحية، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، فقد تم نقله بعد الواقعة إلى مستشفى متخصصة في علاج ضحايا الحروق في مدينة ميونخ الألمانية، ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذه، واتضح أنه 70% من جسم الرجل، تعرض لحروق حتى طبقات الجلد العميقة في بعض الأجزاء، وتوفى إثر حدوث فشل أعضاء متعددة بجسده.