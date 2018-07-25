بالصور.. فريقا الفهد وتنومة سيتي يحققان الفوز في أولى مبارايات بطولة كأس الملك

محمد بن طحيطح(صدى):

وسط اجواء ضبابية جميلة افتتحت مساء أمس الاثنين مباريات الجولة الثانية من بطولة الملك سلمان لكرة القدم والتي تقيمها لجنة التنمية السياحية بمحافظة النماص على ملعب أكاديمية كاردف الرياضية برعاية مؤسسة أفق الوطن بلقائين .

جمع اللقاء الأول فريقي نادي الحي والفهد وانتهى اللقاء بفوز صعب لفريق الفهد بهدفين مقابل هدف واحد سجل أهداف فريق الفهد كل من راشد علي ورجاء الشهراني بينما سجل هدف فريق نادي الحي اللاعب حسن المقصودي .

وبهذه النتيجة يتصدر فريق الفهد المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط ، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة حارس مرمى فريق الفهد بندر عبدالله وقد أدار اللقاء الحكم علي مشاري الشهري .

وفي المباراة الثانية التقى فريقا البشائر وتنومة سيتي وبعد مباراة جميلة من الطرفين انتهى اللقاء بفوز فريق تنومة سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للبشائر .

سجل أهداف فريق تنومة سيتي كلا من فايز الشهري وسعيد الأحمري وعمر الشهري وأحرز هدف البشائر اللاعب صالح العلياني وقد أدار المباراة الحكم سعد الشهري ، وبهذه النتيجة يرفع تنومة سيتي رصيده إلى ٦ نقاط في صدارة المجموعة الثانية ويبقى فريق البشائر على نقاطه الثلاث من فوز وخسارة ، وتتواصل مباريات البطولة مساء اليوم الثلاثاء بلقاء الصفا والترجي ورعد الجنوب ونادي الحي.