‏بدء القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام بالخرج غدا

السيح(صدى):

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن فتح بوابة القبول الإلحاقي غداً للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1439 / 1440 هـ ، وذلك عبر رابط بوابة القبول الإلحاقي :هنا، ويستمر حتى يوم السبت 22 من الشهر الجاري.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر أن بوابة القبول الإلحاقي متاحة للطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من تقديم طلب قبول أو ممن لم يحالفهم القبول عبر بوابة القبول السابقة، وكذلك تعديل رغبات الطلاب والطالبات الذي رشحوا للقبول وأكدوا قبولهم بالجامعة للعام الجامعي الجديد ويرغبون في تعديل رغباتهم.

وبين أن بوابة القبول الإلحاقي تتيح للطلاب والطالبات التعرف على التخصصات المتاحة وشروط القبول فيها، وترتيب أولوية الرغبات للتخصصات المتاحة وفق شروط ومعايير القبول، كما تتيح الاطلاع على نتائج القبول، وتسهم في إبراز جانب الوضوح والشفافية في إجراءات القبول وضمان فرص متساوية وعادلة للجميع وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص.