بعد ممارسته تحدي كيكي.. جدل كبير بسبب الشاعر مانع بن شلحاط

نايف السالم(صدى):

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الشاعر مانع بن شلحاط؛ وذلك بعد قيامه بنشر فيديو له يمارس عبره تحدي ” كيكي ” الذي اجتاح العالم مؤخرًا ومارسه العديد من المشاهير ونجوم العالم العربي.

وتباينت آراء نشطاء التواصل الاجتماعي بين مؤيد له ومعارض للواقعة، وذلك عبر هاشتاج ” مانع بن شلحاط ” الذي تصدر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ؛ حيث قال مغرد يدعى ” فهد حنش العتيبي ” قائلًا: ” ناس أزعجتنا مسوين إن الشاعر ومن قبيلة معروفة وشنب خلاص مايقدر يسوي شي لازم يكون رسمي أقول ماعندكم سالفة الرجال ماطلب منكم ترفيه لنفسه رفه نفسه بنفسه ومن حلاله وماله تدخلون بشؤن الرجال ليه العب كيكي يابن شلحاط وأنا معك وأنا بن حنش. ”

وأضاف حساب باسم ” أبو يارا ” قائلًا: ” ما أشوف إن ابن شلحاط أخطى ..واللي يعرف ابن شلحاط يعرف إنه تصرف بروحه المرحة والعفويه وأنا متأكد إنه يقصد الاضحاك لاتكبرون الموضوع اللي يعيب على الشوارب واللي يطعن برجولته مايجوز ! ..مصيبتنا ادعياء المثالية كثروا ! ”

وعبّرت مغردة باسم ” فاطمة العتيبي ” عن رأيها قائلةً: ” خير ياطير وإذا غنى ورقص فيها شي! وإلا لازم يقوقع نفسه في إطار عمر معين لارضاء معتقدات الناس حول العيب والعادات وكأن الفرح والضحك ممنوع ومحرم عليهم ؟! ”

بينما هناك عددًا هاجموا ” بن شلحاط ” ؛ حيث قال أحدهم: ” بنسبة للناس اللي يقولون لية تنتقدون بن شلحاط ياخي انت وياه دائمًا النقد يوجه لشخص اللي ما نتوقع منه أشياء خارجة عن نطاق أدبنا وتربيتنا حنى عندنا عادات وتقاليد ملزومين فيها بصراحة الرقص بطريقة هذي مو مقبولة أبدا من شخص ابن شلحاط فيفترض أنه طلع بصورة غير كذا (رأي شخصي) ”

وعلّق المغرد محمد بن بدر المطيري، قائلاً: ” سماجة على وقاحة ..! احترم الشنب اللي في وجهك .. مدري نحصلها من المراهقين والا المراهقات ..! المشكلة يتفاخرون برقصة الغرب ..! أين التربية وأين الرجولة ..! لاحول ولا قوه إلا بالله. ”

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