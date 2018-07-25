بالصور.. فرقة جيزان تشعل صيف النماص بالألوان الشعبية

محمد بن طحيطح(صدى):

تتنوع الفنون الشعبية المتوارثة في المملكة حيث تؤدى بلوحات رائعة ومتقنة تضفي المتعة والحماس لكل من يشاهد هذه الفنون بل إنها تثير الحماس وتجعل الكثير من الأشخاص يتحمس في المشاركة في تلك الألوان الشعبية

وكان صيف النماص لهذا العام 1439 وضمن فعاليات وبرامج لجنة التنمية السياحية بالمحافظة على موعد مع فرقة جيزان الشعبية والتي قدمت أشهر الفلكلورات الشعبية ومنها لون العرضة وذلك على المسرح المفتوح بمتنزه آل وليد وسط حضور من أهالي وزوار المحافظة حيث أبدعت الفرقة الشعبية في تأدية هذا اللون في انسجام تام وحماس كبير وسط تفاعل ومشاركة من الجمهور.