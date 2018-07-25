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” الجوازات ” تكشف عن عقوبة نقل الحجاج دون تصريح

” الجوازات ” تكشف عن عقوبة نقل الحجاج دون تصريح
عادل الحربي(صدى):

كشف اللواء نياف بن سلطان الرويس، مساعد قائد قوات الجوازات بالحج للشؤون الإدارية، عن عقوبة من يقوم ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح بالحج.

وأوضح ” الرويس ” أنه في هذه الحالة سيعاقب الشخص بالسجن لمدة 6 أشهر، والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال عن كل حاج ينقل.

وفي حالة كان المضبوط ” وافدًا ” أبان ” الرويس ” أن عقوبته ستشمل الإبعاد من المملكة والمنع من دخولها المدة المقررة نظامًا في حال كان المضبوط وافدًا، بجانب مصادرة المركبة المستخدمة في النقل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم خير علي مجهوداتكم الرائعه معانا ومساعدتنا

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