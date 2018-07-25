” الجوازات ” تكشف عن عقوبة نقل الحجاج دون تصريح
كشف اللواء نياف بن سلطان الرويس، مساعد قائد قوات الجوازات بالحج للشؤون الإدارية، عن عقوبة من يقوم ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح بالحج.
وأوضح ” الرويس ” أنه في هذه الحالة سيعاقب الشخص بالسجن لمدة 6 أشهر، والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال عن كل حاج ينقل.
وفي حالة كان المضبوط ” وافدًا ” أبان ” الرويس ” أن عقوبته ستشمل الإبعاد من المملكة والمنع من دخولها المدة المقررة نظامًا في حال كان المضبوط وافدًا، بجانب مصادرة المركبة المستخدمة في النقل.
عمار[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم خير علي مجهوداتكم الرائعه معانا ومساعدتنا