” الجوازات ” تكشف عن عقوبة نقل الحجاج دون تصريح

عادل الحربي(صدى):

كشف اللواء نياف بن سلطان الرويس، مساعد قائد قوات الجوازات بالحج للشؤون الإدارية، عن عقوبة من يقوم ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح بالحج.

وأوضح ” الرويس ” أنه في هذه الحالة سيعاقب الشخص بالسجن لمدة 6 أشهر، والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال عن كل حاج ينقل.

وفي حالة كان المضبوط ” وافدًا ” أبان ” الرويس ” أن عقوبته ستشمل الإبعاد من المملكة والمنع من دخولها المدة المقررة نظامًا في حال كان المضبوط وافدًا، بجانب مصادرة المركبة المستخدمة في النقل.