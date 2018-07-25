” الأرصاد ” تحذر من هبوب رياح سطحية وأمطار رعدية على 3 مناطق

مكة المكرمة(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، أهالي منطقة مكة المكرمة ” ميسان، بني سعد، بني مالك، الشفا، أضم ” والأجزاء المجاورة، وأهالي منطقة عسير ” النماص، المجاردة، بارق، فرشاط، بللسمر، تنومة، سبت العلاية ” والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة؛ تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة ستبدأ اليوم الأربعاء الموافق 25/7/2018 من الساعة 12.00 للساعة 21.00 من نفس اليوم.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا لأهالي منطقة الرياض ” وادي الدواسر، السليل ” والأجزاء المجاورة لها، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية، وستبدأ الحالة من اليوم الأربعاء الموافق 25/7/2018 بدءً من الساعة 9.40 إلى الساعة 21.00.