استمرارا لتقدمها.. ” S,P داو جونز ” تعلن ترقية سوق الأسهم السعودية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت S,P داو جونز للمؤشرات، اليوم الأربعاء، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة إعتبارًا من مارس من العام المقبل 2019؛ حيث قالت المؤسسة، أن الترقية ستتم على مرحلتين: الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية مارس 2019 والثانية مع إعادة التشكيل السنوي سبتمبر 2019.

وأكدت ” المؤسسة ” أن ذلك يأتي استجابة لإصلاحات هيكلية سوقية إيجابية مؤخرًا لدعم الاستثمار الأجنبي، ونتيجة التوافق القوي بين أعضاء المجتمع الاستثماري على ذلك بعد إجراء مشاورات معهم؛ حيث يأتي ذلك عقب ترقية كلا من مؤسسة فوتسي ومؤسسة مورجان ستانلي العالميتين.