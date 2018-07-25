بعد اتهامه باغتصاب 3 أطفال.. ” السبعيني ” يدافع عن نفسه

القاهرة(صدى):

شهدت مدينة ” بدر ” بمحافظة القاهرة، إقدام عجوز سبعيني على استدراج الأطفال لشقته واغتصابهم، حيث تلقت الجهات الأمنية بلاغات من 3 أسر يُفيد بقيام ” عجوز ” يبلغ من العمر 72 عامًا، باغتصاب 3 أطفال داخل شقته، والذي أشارت إليه ” صدى ” الاثنين الموافق 23/7/2018 بعنوان ” ضبط سبعيني اغتصب 3 أطفال تحت تهديد السلاح ” .

وبالتطرق للتفاصيل، أشارت التحريات إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يصطحب بها أطفال لشقته، وكان يقوم بتوصيلهما بنفسه، حيث واجهت النيابة المتهم بالتحريات والاتهامات الموجهة إليه من هتك عرض طفل ” 8 سنوات ” واثنين آخرين بمنزله.

فيما أنكر ” العجوز ” هذه التهم، وأضاف: ” أنا رجل مسن وجئت بالأطفال لمنزلى؛ من أجل التسليه والترفيه عنهم بلعبه وأضغ قطعة قماش على عين الطفل الذى يخسر ثم اقوم باغلاق النور، ويقوم الطفل بالاختفاء فى مكان ما بالشقه فيبحث عنه، وبينادونى بجدو حبيبنا ” .

يُذكر أن نيابة القاهرة الجديدة أمرت بحبس ” العجوز ” 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باغتصاب 3 أطفال لورود تحريات المباحث.

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