بالفيديو.. الخوف لدى الأطفال وطرق تفاديه

أماني الغامدي(صدى):

تحدثت الأختصاصية النفسية سارة مشلي خلال حضورها ضيفة ببرنامج ” صباح الخير ياعرب ” ، عن أنواع إحساس الخوف عند الأطفال وكيف نتفادى تفاقمه .

وقالت سارة خلال الحلقة ، إن الخوف يٌخلق داخل الإنسان ، وهو موجود بداخلنا للحماية من الخطر والتجهيز له .

وتابعت سارة ، أول الأشهر الأولى للبيبي بالحياة خوفه يتمحور بالاشياء الحسية ، وبعد ذلك يتعلق بعائلته ويظل يلحق بهم للشعور بالحماية ، والأهل يلعبون دور مباشر أو غير مباشر في زيادة الخوف لدى الأطفال ، فحسب عمر الطفل ويتم تربيته على الخوف .

وأضافت سارة ، المهم الأهل يميزوا إذا كان هذا الخوف مناسب لعمر الطفل ، ويجب أن يٌحكى مع الطفل عما يخافه وليس إجباره على مواجهته أو السخرية منه ، فالوعي عند الأهل عن الخوف يجب أن يتعلموا كيفية تقريب الشئ مما يخافون وجعل الأطفال يبتعدون عنه ، وإذا لم يستطيعوا ذلك عليهم الذهاب غلى أخصائي .