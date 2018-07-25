بالصور.. بنك الدم يستقبل المتبرعين بمهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبلت الوحدة المتنقلة لبنك الدم المركزي بصحة عسير ، المتبرعين بالدم من زوار مهرجان أبها للتسوق ” 20 ” وذلك لمدة 3 أيام انتهت اليوم الأربعاء ، وذلك ضمن التعاون السنوي بين صحة المنطقة وإدارة مهرجان أبها للتسوق والذي يستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار.

وتتكون العربة من قسم استقبال وفحص المتبرعين وقسم تبرع مجهز بأسِرة مخصصة وقسم للتخزين المؤقت لوحدات الدم حتى فصلها وتخزينها في بنك الدم الرئيسي ، مع احتواء الوحدة المتنقلة على كافة التجهيزات الطبية اللازمة لذلك.

ويعتبر التبرع بالدم من الأعمال الجليلة حيث تساهم كل مرة تبرع بالدم في إنقاذ 3 مرضى بمشيئة الله خاصةً في ظل احتياج كثير من المرضى للدم ، وتعتبر فرصة سانحة لتقديم فحص طبي للمتبرع ، عوضاً عن الأجر والمثوبة والفوائد الصحية المترتبة على ذلك.

ويقوم فريق بنك الدم من أطباء وأخصائيين وفنيين بالتنسيق مع إدارة المختبرات وبنوك الدم لتوزيع وحدات الدم على بنوك الدم في المستشفيات وفق الاحتياج ، بعد فحص الوحدات والتأكد من مأمونيتها وسلامتها وفق سلسلة الفحص الطبي الدقيق الذي تخضع له تلك الوحدات.

وقد توافد العشرات من زوار وزائرات مهرجان أبها للتسوق للتبرع بدمائهم ، بتنظيم مميز من إدارة المهرجان .