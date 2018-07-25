15 إصابة مؤكدة بالكوليرا في سراة عبيدة

ابها(صدى):

بلغ عدد الحالات المصابة بالكوليرا في مستشفى مركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة 15 حالة مؤكدة حتى الآن، و7 أخرى مشتبه بها.

وبلغت ذروة استقبال الحالات المرضية والمحولة بواسطة القوات الأمنية ،الأحد الماضي، جميعهم من الجنسية الإثيوبية متسللون مجهولو الهوية.

ومن جانبه أكدت وزارة الصحة أن الوضع مطمئن، وأن جميع الجهود الوقائية تسير بالشكل المطلوب، ولا يوجد ما يدعو للقلق إطلاقاً.