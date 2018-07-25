15 إصابة مؤكدة بالكوليرا في سراة عبيدة
بلغ عدد الحالات المصابة بالكوليرا في مستشفى مركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة 15 حالة مؤكدة حتى الآن، و7 أخرى مشتبه بها.
وبلغت ذروة استقبال الحالات المرضية والمحولة بواسطة القوات الأمنية ،الأحد الماضي، جميعهم من الجنسية الإثيوبية متسللون مجهولو الهوية.
ومن جانبه أكدت وزارة الصحة أن الوضع مطمئن، وأن جميع الجهود الوقائية تسير بالشكل المطلوب، ولا يوجد ما يدعو للقلق إطلاقاً.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31380 ] نشر منذ 8 دقائق
آه بس لو لي يد عليهم هل الأثيوبيين
لأحطهم بحفرة وأشب فيهم
مافي دعارة ولا مصنع خمور ولا خراب
الا وهم وراه
وين وزيرهم الجديد هذه مايقشهم
من عندنا😡