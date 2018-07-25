إحصائيًا..6 آلاف طبيب سعودي عاطلون عن العمل

علي القحطاني (صدى):

أظهرت نتائج إحصاء حديث صادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن عدد الأطباء السعوديين الباحثين عن عمل، والمصنفين مهنيا من الهيئة بلغ 5967 طبيبا.

يأتي ذلك فيما تستمر وزارة الصحة في استقطاب العمالة غير السعودية للعمل في مجال الطب البشري.

وكشفت الأرقام أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين في كليات الطب داخل المملكة من الجنسين بلغ 26216، كما يبلغ عدد الكليات التي تخرّج الأطباء حتى الآن 8 كليات، فيما لا يبلغ عدد الكليات التي تقبل الذكور فقط 5 كليات، في حين أن هناك كلية واحدة تقبل الإناث فقط.