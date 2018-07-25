إحصائيًا..6 آلاف طبيب سعودي عاطلون عن العمل
أظهرت نتائج إحصاء حديث صادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن عدد الأطباء السعوديين الباحثين عن عمل، والمصنفين مهنيا من الهيئة بلغ 5967 طبيبا.
يأتي ذلك فيما تستمر وزارة الصحة في استقطاب العمالة غير السعودية للعمل في مجال الطب البشري.
وكشفت الأرقام أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين في كليات الطب داخل المملكة من الجنسين بلغ 26216، كما يبلغ عدد الكليات التي تخرّج الأطباء حتى الآن 8 كليات، فيما لا يبلغ عدد الكليات التي تقبل الذكور فقط 5 كليات، في حين أن هناك كلية واحدة تقبل الإناث فقط.
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 455 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يحللكم ولا يبيحكم ….
فصحتونا بين الامم .. شبابنا وعماد البلد ..
معطل ..
والاجانب بالملايين ….سارحين ….رايحين …
كلها
على شان شوية تجار ..ومتسترين…وفاسدين
آخر زمن[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
ابن البلد أولى من الأجنبي مع احترامي له وان لم يتم تعيين الطبيب السعودي سيفقد عمله نتيجة عدم ممارسته عمليا مما يستدعي إعادة تأهيله وفي ذلك تكلفة إضافية عليه
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 1 ساعة
ياريت وياليت بأن يتم ترحيل كامل الاجانب لان بلدنا ليست بحاجتهم ……………. الحمد لله عندنا من يكفي ويوفي عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال البلد فيهم خير
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 1 ساعة
ياريت وياليت بأن يتم ترحيل كامل الاجانب لان بلدنا ليست بحاجتهم ……………. الحمد لله عندنا من يكفي ويوفي عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال البلد فيهم خير
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 1 ساعة
ياريت وياليت بأن يتم ترحيل كامل الاجانب لان بلدنا ليست بحاجتهم ……………. الحمد لله عندنا من يكفي ويوفي عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال البلد فيهم خير
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 1 ساعة
ياريت وياليت بأن يتم ترحيل كامل الاجانب لان بلدنا ليست بحاجتهم ……………. الحمد لله عندنا من يكفي ويوفي عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال البلد فيهم خير
اسعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
مشكلة كبيرة اذا وصلت البطالة الى الاطباء صرنا مثل مصر الله كريم.
العدناني[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ 25 دقيقة
مثل هذي المهن ركزوا عليها وسعودوها مو طايحين على البسطات والبقالات وتاركين المستشفيات والادارات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31380 ] نشر منذ 10 دقائق
أتسائل ماهي مصلحة وزير الصحة من أستقطاب الأطباء الأجانب
وترك الأطباء السعوديين
أبناء البلد
يبيعيون شاهي على الجمر
هل المصلحة تقتضي وجود الأجانب
وترك أبناء البلد
الي أغتربوا ودرسو
وصرف عليهم بأموال البلد في الخارج
أتمنى أن يفيق ضمير المسؤل عن هذا الشي
سواء كان وزير الصحة أم غيرة
وليتق الله في شباب سافرت ودرست
وليتق الله في أباء وأمهات سهروا وتعبوا وكافحوا
من أجل أبنائهم
وخابت ظنونهم
ياعالم خافوا الله
أحنا في المملكة العربية السعودية
نحن هنا
قسم باالله
نحن هنا😐
الواقع[ عدد التعليقات: 6373 ] نشر منذ 1 دقيقة
وزعوهم على مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية هناك مستشفيات ومراكز طبية بأمس الحاجة لعدد أكبر من هذا العدد