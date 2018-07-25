ذئب يستيقظ ضميره ويرفض المشاركة في حفل اغتصاب ضحيته

القاهرة(صدى):

في واقعة اغتصاب مختلفة عن المعتاد، رفض ذئب بشري الاشتراك في حفل اغتصاب جماعي بعدما اختطف هو وأصدقاءه ربة منزل، لاغتصابها بالتناوب، معتقدًا أنه بذلك نجى من فعلته.

وتفصيلا، أقدم 4 أشخاص في محافظة القليوبية بمصر، على خطف ربة منزل كانت تنتظر وسيلة مواصلات.

وتوجه إليها أحدهم يطلب منها أن تستقل سيارة أحدهم،التى سينطلق خلال دقائق،لم تراودها نفسها ولو لبرهة بأنها ستقع فريسة شهوتهم،وما إن استقلت السيارة فوجئت بثلاثة أشخاص وبهدوء شديد يتخذون المقعد الخلفي،وجلس الآخر بجوار السائق،الذي انطلق بسيارته تنهب عجلاتها الطريق نهبًا وبسرعة جنونية.

وقبل أن تنطق السيدة بكلمة واحدة،فوجئت بهم يشهرون الأسلحة البيضاء في وجهها،وانقض عليها أحدهم يكتم أنفاسها،وتوجهوا بفريستهم إلى أحد المنازل المهجورة بأرض زراعية متطرفة.

وعند تنفيذ الواقعة رفض أحدهم الاقتراب منها، بعد أن استيقظ ضميره، وتأثر ببكائها.

وبعدما استجمعت المرأة قواها،لم تجد أمامها غير الذهاب إلى قسم الشرطة، وتقدمت ببلاغ تتهمه فيه وباختطافها واغتصابها.

وبالبحث والتحري تم ضبطهم وقضت النيابة العامة المصرية بحبس الذئاب الثلاثة 15 عامًا، وبالسجن المشدد 5 سنوات لآخر.