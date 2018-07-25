السيناريو مستمر..رصاصة طائشة تخترق سيارة مواطن في ضمد

تركى السالم (صدى):

أصبحت ظاهرة إطلاق النار عشوائيا في المناسبات في جازان،سيناريو يتكرر بشكل شبه يومي، إذ اخترقت رصاصة سيارة مواطن في ضمد أمس الثلاثاء.

وأوضح المواطن أنه عاد بعد أداء صلاة الفجر إلى داره ثم سمع صوت إطلاق نار ليعود ليجد الزجاج الأمامي لسيارته مخترقا بطلق ناري.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد سجلت إطلاق نار عشوائي أصاب أشخاصا ومباني و5 سيارات في صامطة، آخرها إصابة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في فناء منزل أسرته، كما قتلت امرأة وأصيبت أخرى في حفلة زواج مزهرة بعدما فقد مطلق النار السيطرة على سلاحه.

وكانت شرطة جازان، قد أوضحت الخطوات التي يتخذها من يتعرض لإصابة جراء الرصاص الذي يطلق في الأفراح، مشيرة إلى أنه من حق المتضرر تقديم بلاغ للجهات المختصة وبدورها تقوم بعمل الإجراءات اللازمة حسب نظام الإجراءات الجزائية، كون قضية إطلاق النار من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.