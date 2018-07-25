حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة ) فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق ( نجران ، جازان ، مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، وادي الدواسر ) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والشمالي وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج