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بالفيديو..الثعالب تتجول في رفحاء وتثير فزع الأهالي

بالفيديو..الثعالب تتجول في رفحاء وتثير فزع الأهالي
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ،لحظة تجول مجموعة من الثعالب، في أحد المنتزهات برفحاء في الحدود الشمالية.

وبين المقطع ثعلبا يتجول في أحد الشوارع ، قبل أن يدخل منتزه كان به ثعلب آخر.

وطالب متداولو المقطع الجهات المعنية بسرعة التدخل حفاظًا على السلامة العامة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 25 دقيقة

نعم كما جاء في عنوان محرر الخبر الثعالب تثير فزع الاهالي ، ولذلك يجب على المواطنين اخذ الحيطة والحذر لأنها حيوانات خطيره وشرسه قد تفتك بالسكان عن بكرة ابيهم

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