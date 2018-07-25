بالفيديو..الثعالب تتجول في رفحاء وتثير فزع الأهالي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ،لحظة تجول مجموعة من الثعالب، في أحد المنتزهات برفحاء في الحدود الشمالية.

وبين المقطع ثعلبا يتجول في أحد الشوارع ، قبل أن يدخل منتزه كان به ثعلب آخر.

وطالب متداولو المقطع الجهات المعنية بسرعة التدخل حفاظًا على السلامة العامة.