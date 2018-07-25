بالفيديو..الثعالب تتجول في رفحاء وتثير فزع الأهالي
أظهر مقطع فيديو متداول ،لحظة تجول مجموعة من الثعالب، في أحد المنتزهات برفحاء في الحدود الشمالية.
وبين المقطع ثعلبا يتجول في أحد الشوارع ، قبل أن يدخل منتزه كان به ثعلب آخر.
وطالب متداولو المقطع الجهات المعنية بسرعة التدخل حفاظًا على السلامة العامة.
ابو محمد ٢[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 25 دقيقة
نعم كما جاء في عنوان محرر الخبر الثعالب تثير فزع الاهالي ، ولذلك يجب على المواطنين اخذ الحيطة والحذر لأنها حيوانات خطيره وشرسه قد تفتك بالسكان عن بكرة ابيهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31362 ] نشر منذ 9 دقائق
طيب وين المشكلة
حطو له طلقه بين عيونه
وصل الله وبارك😐